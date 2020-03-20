В Ярославской области осудили мужчину за хранение наркотиков и оружия

20 Март 2020 2020-03-20T12:37:39+03:00

В квартире преступника нашли больше 10 килограммов наркотиков и арсенал оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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40-летнего мужчину признали виновным в хранении наркотиков и оружия.

В июне 2018 года сотрудники ФСБ и полиции организовали операцию по задержанию подозреваемого. Мужчина уже нарушал закон, но решил уйти от правосудия. Пользуясь документами на чужое имя, он скрывался в Московской области.

Преступника задержали в Переславле-Залесском. В подлокотнике его машины нашли наркотики. Полиция провела обыск в квартире в Сергиев-Посаде, где проживал задержанный, и нашла различные запрещенные вещества весом более10 килограммов. Их мужчина хранил в отдельном холодильнике. Кроме того, в квартире обнаружили целый арсенал оружия: 3 гранаты, автомат Калашникова, 3 пистолета и более 100 патронов.

Пока шло следствие, подозреваемый находился под арестом. Вину свою он признавать он отказывался.

- Переславский районный суд рассмотрел уголовное дело и вынес обвинительный приговор. Мужчине назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU