Состояние ярославны, заболевшей коронавирусом, улучшается

20 Март 2020 2020-03-20T12:24:45+03:00

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По сообщению главного врача инфекционной больницы Ярославля Нины Лужинской, состояние пациентки с коронавирусом на данный момент удовлетворительное, имеется тенденция к улучшению. Напомним, что женщина вернулась из Доминиканской республики, была проездом в Цюрихе и Москве. Ее муж сейчас находится на карантине, но признаков болезни у него нет.

По данным ярославского Роспотребнадзора, за прошедшие сутки лабораторные исследования прошли 96 человек. Все результаты на коронавирус у них отрицательные. Новых заболевших в регионе нет, 187 человек находятся на режиме самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU