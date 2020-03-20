2020-03-20T12:24:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Состояние ярославны, заболевшей коронавирусом, улучшается

Сейчас в области на самоизоляции находится 187 человек
Полина Вачнадзе
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Новых заболевших коронавирусом в регионе нетНовых заболевших коронавирусом в регионе нетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По сообщению главного врача инфекционной больницы Ярославля Нины Лужинской, состояние пациентки с коронавирусом на данный момент удовлетворительное, имеется тенденция к улучшению. Напомним, что женщина вернулась из Доминиканской республики, была проездом в Цюрихе и Москве. Ее муж сейчас находится на карантине, но признаков болезни у него нет.

По данным ярославского Роспотребнадзора, за прошедшие сутки лабораторные исследования прошли 96 человек. Все результаты на коронавирус у них отрицательные. Новых заболевших в регионе нет, 187 человек находятся на режиме самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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