Состояние ярославны, заболевшей коронавирусом, улучшается
По сообщению главного врача инфекционной больницы Ярославля Нины Лужинской, состояние пациентки с коронавирусом на данный момент удовлетворительное, имеется тенденция к улучшению. Напомним, что женщина вернулась из Доминиканской республики, была проездом в Цюрихе и Москве. Ее муж сейчас находится на карантине, но признаков болезни у него нет.
По данным ярославского Роспотребнадзора, за прошедшие сутки лабораторные исследования прошли 96 человек. Все результаты на коронавирус у них отрицательные. Новых заболевших в регионе нет, 187 человек находятся на режиме самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU