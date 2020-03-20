2020-03-20T12:09:23+03:00
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Ярославская область получит 8 миллионов на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких

Сейчас в регионе насчитывается 395 аппаратов
Полина ЗАЙЦЕВА
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Минздрав России направит в Ярославскую область восемь миллионов рублей на покупку новых аппаратов искусственной вентиляции легких. В а данный момент в регионе насчитывается 395 аппаратов.

- Выделенные средства уже доведены до инфекционной больницы, на них будут закуплены новые аппараты искусственной вентиляции лёгких, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

На данный момент в инфекционных отделениях больниц региона насчитывается 34 аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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