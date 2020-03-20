В Ярославской области установили четыре станции очистки воды

20 Март 2020 2020-03-20T11:33:06+03:00

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Четыре станции комплексной очистки воды на скважинах установили в селах Улейма и Покровское, а также в деревнях Ново и Вякирево. Воду окисляют при помощи компрессора, а потом пропускают через фильтры, на которых оседают примеси железа и марганца. Таким образом в водопровод идет уже чистая вода, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Станции установили в самых проблемных селах, там, где есть школы, детские сады и социальные учреждения. К каждой станции проложили по 35 метров промывных линий, сделали новые колодцы.

ИСТОЧНИК KP.RU