В колледже Ярославской области во время занятий обвалился потолок

20 Март 2020 2020-03-20T13:19:26+03:00

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Вчера, 19 марта, в Угличском индустриально-педагогическом колледже произошло ЧП. Во время занятий с потолка рухнул кусок штукатурки.

Он упал на лавочку, которая находится в коридоре на первом этаже. Под тяжестью обломков скамья сломалась. К счастью, в момент обрушения на ней никого не было.

Пользователи в соцсетях высказали свою версию случившегося:

- Зданию уже более 100 лет. Ремонта не производилось, наверное. Вот и рушится все.

За комментарием мы обратились в областной департамент образования.

- Действительно, с потолка первого этажа отвалилась часть штукатурки размером около 50 сантиметров. Никто не пострадал. Сотрудники колледжа сняли отслоившуюся штукатурку вокруг этого места, чтобы исключить дальнейшее осыпание. Ремонт потолка запланирован на ближайшие выходные,- пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU