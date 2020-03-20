Налоговая инспекция Ярославской области перешла на особый режим
Личный контакт с налогоплательщиками временно невозможен
Налоговая Ярославской области временно прекращает прием гражданФото: Мэрия Ярославля
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Федеральная налоговая служба Ярославской области перешла на бесконтактный режим работы.
Получить налоговые услуги по бесплатному информированию можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также через онлайн-сервисы «Обратиться в ФНС России» и электронные личные кабинеты налогоплательщиков.
Если вам срочно нужно представить запрос, заявление, декларацию или какой-то другой документ в бумажном виде, то их можно будет оставить в специальных боксах, которые установили возле каждого здания налоговых органов.
ИСТОЧНИК KP.RU