Ярославский транспорт дезинфицируют ежедневно

20 Март 2020 2020-03-20T10:21:28+03:00

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В последние дни число пассажиров в ярославском общественном транспорте снизилось примерно на 10 процентов. Специалисты связывают это с введением в учебных заведениях свободного режима посещения. И все равно ежедневно на автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутках передвигается около 300 тысяч пассажиров, поэтому к вопросам безопасности нельзя относиться безалаберно.

- Руководству предприятий поручено обрабатывать специальными средствами все поверхности и обеспечить индивидуальными средствами защиты персонал. Кроме того, что проводим дезинфекцию, мы раздаем гражданам памятки с описанием симптомов коронавируса, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

ИСТОЧНИК KP.RU