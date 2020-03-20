2020-03-20T10:21:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославский транспорт дезинфицируют ежедневно

В последние дни количество пассажиров снизилось на 10 процентов
Полина Вачнадзе
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Ярославский транспорт дезинфицируют ежедневноЯрославский транспорт дезинфицируют ежедневноФото: Мэрия Ярославля
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В последние дни число пассажиров в ярославском общественном транспорте снизилось примерно на 10 процентов. Специалисты связывают это с введением в учебных заведениях свободного режима посещения. И все равно ежедневно на автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутках передвигается около 300 тысяч пассажиров, поэтому к вопросам безопасности нельзя относиться безалаберно.

- Руководству предприятий поручено обрабатывать специальными средствами все поверхности и обеспечить индивидуальными средствами защиты персонал. Кроме того, что проводим дезинфекцию, мы раздаем гражданам памятки с описанием симптомов коронавируса, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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