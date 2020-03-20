Вместе с весной в Ярославль вернулся супергерой капитан Реальность
Ярославец опубликовал в социальных сетях забавный танцевальный ролик, затрагивающий злободневные проблемы. Герой видео предстаёт перед зрителями в образе капитана Реальности. В качестве униформы ярославский герой использует мантию, резиновые сапоги и защитный противогаз.
- Весна пришла, а вместе с ней Я! Капитан Rеальность вернулся, - гласит подпись к видео. - Вспомните, что помимо всяких вирусов есть проблемы поважнее в Ярославле, мое дело о них напомнить.
Горой, танцующий под новый хит группы Little Big, пожелал всем ярославцам добра.
Без названия.Жесть Ярославль
ИСТОЧНИК KP.RU