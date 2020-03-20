Вместе с весной в Ярославль вернулся супергерой капитан Реальность

20 Март 2020 2020-03-20T10:18:47+03:00

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Ярославец опубликовал в социальных сетях забавный танцевальный ролик, затрагивающий злободневные проблемы. Герой видео предстаёт перед зрителями в образе капитана Реальности. В качестве униформы ярославский герой использует мантию, резиновые сапоги и защитный противогаз.

- Весна пришла, а вместе с ней Я! Капитан Rеальность вернулся, - гласит подпись к видео. - Вспомните, что помимо всяких вирусов есть проблемы поважнее в Ярославле, мое дело о них напомнить.

Горой, танцующий под новый хит группы Little Big, пожелал всем ярославцам добра.

Без названия.Жесть Ярославль

ИСТОЧНИК KP.RU