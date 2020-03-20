20 Март 2020 2020-03-20T10:01:54+03:00

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В Ярославской области разыскивают 17-летнего Алексея Яфарова. Подросток ушел из государственного учреждения в Ростовском районе 18 марта. С того момента мальчика никто не видел.

На вид юноше 17 лет, его рост около 170 сантиметров, он худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза. Подросток был одет в красную куртку с черными вставками и черные спортивные штаны.

Если вы видели Алексею или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38

ИСТОЧНИК KP.RU