В Ярославской области разыскивают 17-летнего Алексея Яфарова
Юноша ушел из госучреждения 18 марта 2020 года
В Ярославской области ищут подростка. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославской области разыскивают 17-летнего Алексея Яфарова. Подросток ушел из государственного учреждения в Ростовском районе 18 марта. С того момента мальчика никто не видел.
На вид юноше 17 лет, его рост около 170 сантиметров, он худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза. Подросток был одет в красную куртку с черными вставками и черные спортивные штаны.
Если вы видели Алексею или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38
ИСТОЧНИК KP.RU