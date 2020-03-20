В Ярославской области сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома

20 Март 2020 2020-03-20T09:42:30+03:00

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В Ростове Великом сотрудники ДПС вывели из огня жителей дома.

17 марта около 8 часов утра лейтенанты полиции Петр Сапронов и Роман Кобелев патрулировали маршрут и заметили дым на втором этаже деревянного жилого дома на Коммунаров. Наряд ДПС сообщил о происшествии в дежурную часть и незамедлительно направился к зданию.

Оказавшись на месте, сотрудники полиции выяснили, что возгорание произошло в одной из квартир дома на втором этаже. Петр Сапронов и Роман Кобелев стали осматривать помещения и обнаружили, что в квартире по соседству с той, где возник пожар, находятся женщина и ее дети. В это время в квартирах и подъезде уже был стойкий, едкий дым. Сотрудники ДПС вывели людей на улицу.

- К этому времени к дому прибыли пожарные. Патрульные передали им всю информацию и помогли в подготовке к тушению огня. Возгорание удалось локализовать, - пишет пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU