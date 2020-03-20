В Ярославской области закроются все кружки и секции
Все учреждения дополнительного образования в Ярославской области с 23 марта переводятся на дистанционный режим работы.
До 22 марта в кружках и секциях региона действует свободный режим посещения. С понедельника все организации – государственные, муниципальные, частные – должны перейти на дистант. Время, чтобы донести до детей и родителей эту информацию, у них еще есть.
Также учреждениям дополнительного образования на своих сайтах нужно разместить интерактивные материалы по всем направлениям работы, чтобы дети дома не расслаблялись, а проходили учебный курс.
Напомним, что с 23 марта все школы региона уходят на каникулы досрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU