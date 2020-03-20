В Ярославской области закроются все кружки и секции

20 Март 2020 2020-03-20T09:40:08+03:00

Все кружки и секции области закроются для очного посещения с 23 марта Фото: Полина Вачнадзе

С 23 марта все они перейдут на дистанционный режим

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Все учреждения дополнительного образования в Ярославской области с 23 марта переводятся на дистанционный режим работы.

До 22 марта в кружках и секциях региона действует свободный режим посещения. С понедельника все организации – государственные, муниципальные, частные – должны перейти на дистант. Время, чтобы донести до детей и родителей эту информацию, у них еще есть.

Также учреждениям дополнительного образования на своих сайтах нужно разместить интерактивные материалы по всем направлениям работы, чтобы дети дома не расслаблялись, а проходили учебный курс.

Напомним, что с 23 марта все школы региона уходят на каникулы досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU