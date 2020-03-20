2020-03-20T09:24:17+03:00
Общество

В Ярославской области нашли пропавшего подростка и продолжают искать бабушку

Девушка ушла из госучреждения в Переславле-Залесском
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Последний раз женщину видели 9 марта. ФОТО: УМВД России по Ярославской областиПоследний раз женщину видели 9 марта. ФОТО: УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области закончились поиски пропавшей Анастасии Новиковой. 16-летняя девушка ушла из государственного учреждения, что находится в Переславле-Залесском, 17 марта. К счастью, история закончилась благополучно, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Где она была эти два дня, сотрудники правоохранительных органов не сообщают.

А тем временем в Ярославле продолжаются поиски 64-летней Маргариты Чернышевой. Последний раз женщину видели 9 марта.

Всем, кто видел пропавшую или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону «02», «102» или по номеру 21-54-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославская область получит 8 миллионов на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких
В Ярославской области установили четыре станции очистки воды
Налоговая инспекция Ярославской области перешла на особый режим
Ярославский транспорт дезинфицируют ежедневно
Вместе с весной в Ярославль вернулся супергерой капитан Реальность
В Ярославской области разыскивают 17-летнего Алексея Яфарова
В Ярославской области сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома
В Ярославской области закроются все кружки и секции
В Ярославской области нашли пропавшего подростка и продолжают искать бабушку
В Рыбинске отремонтируют четыре дороги
В Ярославской области с начала года демонтировали 200 незаконных рекламных конструкций
Ярославец прятал автомобиль, чтобы не отдавать его за долги
В Ярославле росгвардейцы помогли пожилым людям вернуться домой
В Ярославле сотрудники ФСБ изъяли табака и алкоголя на 40 миллионов рублей
В Ярославской инфекционке готовы к приему пациентов с разными болезнями
В аптеках Ярославcкой области в ближайшее время появятся медицинские маски