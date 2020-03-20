В Ярославской области нашли пропавшего подростка и продолжают искать бабушку

20 Март 2020 2020-03-20T09:24:17+03:00

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В Ярославской области закончились поиски пропавшей Анастасии Новиковой. 16-летняя девушка ушла из государственного учреждения, что находится в Переславле-Залесском, 17 марта. К счастью, история закончилась благополучно, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Где она была эти два дня, сотрудники правоохранительных органов не сообщают.

А тем временем в Ярославле продолжаются поиски 64-летней Маргариты Чернышевой. Последний раз женщину видели 9 марта.

Всем, кто видел пропавшую или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону «02», «102» или по номеру 21-54-02.

ИСТОЧНИК KP.RU