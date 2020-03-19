2020-03-19T18:01:24+03:00
Общество

В Рыбинске отремонтируют четыре дороги

Ремонт должен начаться уже в конце апреля
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Около 30 миллионов рублей пойдут на продолжение строительства дороги на улице Волочаевской. ФОТО: администрация РыбинскаОколо 30 миллионов рублей пойдут на продолжение строительства дороги на улице Волочаевской. ФОТО: администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбиснке в этом году должны отремонтировать четыре дороги. Деньги на это будут выделены из областного бюджета. Аукцион назначен на 26 марта, начальная максимальная цена контракта – 32 миллиона рублей.

Планируют привести в порядок улицу Ошанина от улицы Юбилейной до школы №6. Отремонтируют улицу Кирова в границах улиц Плеханова и Радищева; в микрорайоне ГЭС – улицу Моисеенко от разворотного кольца до улицы Вяземского. В районе Скоморохова гора работы пройдут на улице Красных командиров.

Кроме того, около 30 миллионов рублей из регионального бюджета пойдут на продолжение строительства дороги на улице Волочаевской.

Все работы должны начаться в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске отремонтируют четыре дороги
В Ярославской области с начала года демонтировали 200 незаконных рекламных конструкций
Ярославец прятал автомобиль, чтобы не отдавать его за долги
В Ярославле росгвардейцы помогли пожилым людям вернуться домой
В Ярославле сотрудники ФСБ изъяли табака и алкоголя на 40 миллионов рублей
В Ярославской инфекционке готовы к приему пациентов с разными болезнями
В аптеках Ярославcкой области в ближайшее время появятся медицинские маски
Коронавирус и волейбол не пощадил
Ярославская таможня с начала года уничтожила 922 килограмма продуктов
В Ярославской области внук угнал автомобиль деда
В Ярославле полиция разыскивает 64-летнюю Маргариту Чернышеву
«Усыпляют газом и выносят все». Ярославцы в мессенджерах вновь пугают друг друга
В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины более 281 тысячи рублей
У всех ярославцев с пневмонией берут анализ на коронавирус
В Ярославле мошенница под видом соцработника украла у пенсионеров деньги
Пожилым людям дали рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
На текущий момент в Ярославле не выявлено новых заболевших коронавирусом
В Ярославской области экспортерам выдают субсидии на транспортные расходы
В Ярославской области легковушка въехала в КамАЗ
В Ярославской области развивая территории, сохраняют кадры на селе
В Ярославской области из квартир пенсионеров украли 775 тысяч рублей
В Ярославской области появится крупная молочная ферма
На стадионе «Шинник» в Ярославле новый управляющий
В Ярославле пьяный водитель без прав врезался в автобус
Ярославским судам рекомендовали рассматривать дела по видеосвязи
Во Фрунзенском районе Ярославля строят детский сад
Ярославские судебные приставы временного прекращают личный приём граждан