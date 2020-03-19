В Рыбинске отремонтируют четыре дороги
В Рыбиснке в этом году должны отремонтировать четыре дороги. Деньги на это будут выделены из областного бюджета. Аукцион назначен на 26 марта, начальная максимальная цена контракта – 32 миллиона рублей.
Планируют привести в порядок улицу Ошанина от улицы Юбилейной до школы №6. Отремонтируют улицу Кирова в границах улиц Плеханова и Радищева; в микрорайоне ГЭС – улицу Моисеенко от разворотного кольца до улицы Вяземского. В районе Скоморохова гора работы пройдут на улице Красных командиров.
Кроме того, около 30 миллионов рублей из регионального бюджета пойдут на продолжение строительства дороги на улице Волочаевской.
Все работы должны начаться в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU