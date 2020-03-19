В Ярославской области с начала года демонтировали 200 незаконных рекламных конструкций

19 Март 2020 2020-03-19T18:00:10+03:00

Сегодня, 19 марта работы были проведены на Московском проспекте в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области

Работы по демонтажу проводились в Ярославле, Переславле-Залесском, а также в Ярославском и Даниловском районах

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В Ярославской области с начала 2020 года демонтировано 200 незаконных рекламных конструкций. Основные работы по демонтажу проводились в Ярославле и Переславл- Залесском, а также в Ярославском и Даниловском районах.

- Сегодня, 19 марта работы были проведены на Московском проспекте в Ярославле, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - От настенных панно очищены здания на территории автовокзала. Накануне было демонтировано 20 незаконных объектов в Рыбинске.

Все баннеры, которые были установлены без разрешения, подлежат сносу. Их владельцам высылается предписание и даётся 30 дней на то, чтобы снять рекламу самостоятельно, позднее демонтаж проводит подрядчик. За незаконное использование рекламных конструкций предусмотрен штраф в размере до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU