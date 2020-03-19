Ярославец прятал автомобиль, чтобы не отдавать его за долги
Ярославец взял кредит в банке, но деньги по платежам вносил не регулярно. В итоге образовался долг в 200 тысяч рублей. Финансовая организация обратилась в суд и с решением суда – к приставам, чтобы они принудительно взыскали деньги с заемщика.
У должника в собственности был автомобиль. Понимая, что ценное имущество сто процентов арестуют, мужчина его спрятал.
- Оказалось, что гражданин скрывал авто у супруги. Судебный пристав установил местонахождение транспорта и в присутствии понятых наложил на него арест, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Если долг в ближайшее время не будет погашен, машину передадут на реализацию.
ИСТОЧНИК KP.RU