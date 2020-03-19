Ярославец прятал автомобиль, чтобы не отдавать его за долги

19 Март 2020 2020-03-19T17:48:43+03:00

Если долг в ближайшее время не будет погашен, машину передадут на реализацию.

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Ярославец взял кредит в банке, но деньги по платежам вносил не регулярно. В итоге образовался долг в 200 тысяч рублей. Финансовая организация обратилась в суд и с решением суда – к приставам, чтобы они принудительно взыскали деньги с заемщика.

У должника в собственности был автомобиль. Понимая, что ценное имущество сто процентов арестуют, мужчина его спрятал.

- Оказалось, что гражданин скрывал авто у супруги. Судебный пристав установил местонахождение транспорта и в присутствии понятых наложил на него арест, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Если долг в ближайшее время не будет погашен, машину передадут на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU