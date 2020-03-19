2020-03-19T17:35:26+03:00
Общество

В Ярославле росгвардейцы помогли пожилым людям вернуться домой

Старички потерялись и не знали, куда им идти
Полина Вачнадзе
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Беспомощных старичков вернули домойБеспомощных старичков вернули домойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пожилого мужчину, сидящего на остановке в Рыбинске, сотрудники Росгвардии заметили около 4 часов утра. Дедушка явно нуждался в помощи: он не знал, где находится, не мог вспомнить, где живет и при всем при этом сильно замерз. Старичка посадили в служебный автомобиль, чтобы он согрелся, а потом выяснилось, что у него при себе документ, где указано местно жительства. 79-летнего рыбинца отвезли домой и проводили до самой квартиры.

А в Ярославле к росгвардейцам во время патрулирования подошла женщина. Она обратила внимание на бабушку, которая подходила к прохожим и просила помочь ей вернуться домой. Точного адреса она не помнила. В итоге все же удалось установить личность 81-летней пенсионерки и вернуть ее под крыло родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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