В Ярославле сотрудники ФСБ изъяли табака и алкоголя на 40 миллионов рублей

19 Март 2020 2020-03-19T17:10:55+03:00

В Ярославле изъяли табака и алкоголя на 40 миллионов рублей Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

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В Ярославле сотрудники регионального Управления ФСБ пресекли сбыт контрафактного алкоголя и табака, которым занимались несколько человек. Табак и алкоголь без соответствующих документов продавался на территории одного из оптовых складов областного центра.

- В результате оперативных мероприятий сотрудниками ФСБ было изъято продукции на сумму свыше 40 миллионов рублей, - сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах.

В отношении членов преступно группы возбуждено уголовное дело. А следствию еще предстоит выяснить реальный масштаб работы задержанных и установить, каким образом такое количество контрафакта поступило в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU