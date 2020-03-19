В Ярославле сотрудники ФСБ изъяли табака и алкоголя на 40 миллионов рублей
В Ярославле сотрудники регионального Управления ФСБ пресекли сбыт контрафактного алкоголя и табака, которым занимались несколько человек. Табак и алкоголь без соответствующих документов продавался на территории одного из оптовых складов областного центра.
- В результате оперативных мероприятий сотрудниками ФСБ было изъято продукции на сумму свыше 40 миллионов рублей, - сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах.
В отношении членов преступно группы возбуждено уголовное дело. А следствию еще предстоит выяснить реальный масштаб работы задержанных и установить, каким образом такое количество контрафакта поступило в регион.
ИСТОЧНИК KP.RU