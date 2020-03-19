В Ярославской инфекционке готовы к приему пациентов с разными болезнями

19 Март 2020 2020-03-19T16:42:23+03:00

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В Ярославской инфекционной больнице на данный момент работает 5 инфекционных отделений, отделение реанимации и интенсивной терапии. Имеется микробиологическая лаборатория с современной аппаратурой для определения разных видов микроорганизмов, кабинет УЗИ и рентгенологический кабинет. Пациенты, изолированные от других, находятся в отдельных боксах.

Если число заболевших увеличится, в инфекционке обещают, что противовирусных и антибактериальных препаратов хватит, нет недостатка и в антисептиках и в средствах дезинфекции. Персонал обеспечен масками, перчатками, бахилами, шапочками, халатами и костюмами.

ИСТОЧНИК KP.RU