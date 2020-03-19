В аптеках Ярославcкой области в ближайшее время появятся медицинские маски

19 Март 2020 2020-03-19T16:19:54+03:00

Об этом сказали на заседании оперативного штаба

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В крупные розничные аптечные сети Ярославской области а ближайшее время поступят медицинские маски. Об этом заявили на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу.

- Остальными товарами регион полностью обеспечен. Продуктовый рынок стабилен, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Продолжается ежедневный мониторинг розничных цен и складских запасов.

Напоминаем, во время распространения коронавируса самое главное - не поддаваться панике. Чтобы обезопасить себя и своих близких минимизирует появление в людных местах и чаще мойте руки.

ИСТОЧНИК KP.RU