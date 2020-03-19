В аптеках Ярославcкой области в ближайшее время появятся медицинские маски
В крупные розничные аптечные сети Ярославской области а ближайшее время поступят медицинские маски. Об этом заявили на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу.
- Остальными товарами регион полностью обеспечен. Продуктовый рынок стабилен, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Продолжается ежедневный мониторинг розничных цен и складских запасов.
Напоминаем, во время распространения коронавируса самое главное - не поддаваться панике. Чтобы обезопасить себя и своих близких минимизирует появление в людных местах и чаще мойте руки.
ИСТОЧНИК KP.RU