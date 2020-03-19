Коронавирус и волейбол не пощадил

19 Март 2020 2020-03-19T16:13:11+03:00

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Вместе со всеми спортивными федерациями России в числе «пострадавших» от предупредительных мер по предотвращению распространения пандемии коронавируса COVID-19, принятых руководством Всероссийской федерации волейбола, все волейбольные соревнования российского уровня остановлены на неопределенный срок.

Возобновление турниров, равно как и порядок их дальнейшего проведения, буду определены позже особым распоряжением. Ориентировочно длительность перерыва будет в пределах трех недель. В связи с этим поездка волейболистов «Ярославича» в Новосибирск на очередной тур чемпионата России среди команд «Высшей лиги А» также откладывается на неопределенное время.

ИСТОЧНИК KP.RU