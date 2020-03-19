2020-03-19T15:14:24+03:00
Общество

Ярославская таможня с начала года уничтожила 922 килограмма продуктов

Продавцы не смогли предоставить документы на товар
Полина Вачнадзе
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На эти продукты никаких товаросопроводительных документов. ФОТО: пресс-служба Ярославской таможниНа эти продукты никаких товаросопроводительных документов. ФОТО: пресс-служба Ярославской таможни
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922 килограмма самых разных продуктов было уничтожено по итогам проверок Ярославской таможни совместно с Россельхознадзором по Ярославской и Костромской областям. Было выявлено пять случаев продажи продуктов без маркировок.

На складах в Ярославле и Костроме было обнаружено 370 килограммов яблок, 105 килограммов груш, 26 килограммов перца, 366 килограммов пекинской капусты, 12 килограммов мандаринов,15 килограммов грибов, почти 33 килограмма замороженной рыбы и 4,6 килограмма санкционного сыра. На эти продукты никаких товаросопроводительных документов, как сообщает пресс-служба таможни, у продавцов не было.

- Вся изъятая продукция была уничтожена сотрудниками Россельхознадзора на специализированном полигоне, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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