В Ярославской области внук угнал автомобиль деда

19 Март 2020 2020-03-19T14:53:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовском районе под суд пошли двое подростков 15-и и 16-и лет. В октябре прошлого года они на пару угнали машину деда одного из них.

Мужчина приехал в гости к дочери и внукам из Мурманской области на своем автомобиле «Pontiac Vibe». Через несколько дней гость отправился путешествовать дальше, а машину оставил во дворе дома дочери, ключи спрятал в своих вещах. Этим и воспользовался внук хозяина авто.

Стянув ключи от машины он вместе с другом оправился кататься на ней по Ростовскому району. И в поселке Ишня попали в ДТП, после которого скрылись с места происшествия.

- В результате аварии сами подростки не пострадали, а автомобиль получил серьезные повреждения, дальнейшей эксплуатации не подлежит, поскольку удар пришелся на капот, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Молодых людей признали виновными в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору. Учитывая возраст подсудимых, добровольное возмещение причиненного вреда, ребятам назначили наказание – штраф в 5 тысяч рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU