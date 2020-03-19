19 Март 2020 2020-03-19T14:20:49+03:00

Всем, кто видел пропавшую или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону «02», «102» или по номеру 21-54-02. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Женщина ушла из дома, после этого ее не видели

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В Ярославле полиция разыскивает 64-летнюю Маргариту Чернышеву, которая ушла из дома в Ярославском районе. Последний раз женщину видели 9 марта 2020 года.

- Рост женщины около 155 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы русые до плеч, с сединой, обычно забраны в пучок, на лице мелкие родинки, глаза серо-голубые, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Была одета в серо-бежевую шапку, пуховик цвета хаки с капюшоном с мехом зеленого цвета, классические черные брюки, сапоги-дутики синего цвета с рисунком в виде белых снежинок.

Всем, кто видел пропавшую или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону «02», «102» или по номеру 21-54-02.

ИСТОЧНИК KP.RU