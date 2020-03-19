2020-03-19T13:57:49+03:00
Общество

«Усыпляют газом и выносят все». Ярославцы в мессенджерах вновь пугают друг друга

Пересылают сообщения о злоумышленниках в химических костюмах
Полина Вачнадзе
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Такого вида преступлений в Ярославской области не зафиксированоТакого вида преступлений в Ярославской области не зафиксированоФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославле, на фоне всеобщего неспокойного состояния, в очередной раз активизировались паникеры. В мессенджерах рассылается информация о людях в медицинских и химических костюмах, которые ходят по квартирам.

- Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир. Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят все из квартиры. Будьте бдительны, передайте дальше, - говорится в сообщении.

Ярославцы обеспокоились, так как у многих, из-за свободного посещения школ, дети находятся дома, не редко – одни. Однако в полиции КП-Ярославль успокоили: такого вида преступлений в Ярославской области не зафиксировано.

- Управление МВД России по Ярославской области сообщает, что данная информация недостоверная и носит фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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