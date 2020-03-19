В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины более 281 тысячи рублей

19 Март 2020 2020-03-19T13:37:06+03:00

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В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась 39-летняя местная жительница, которая стала очередной жертвой телефонных мошенников. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и преставился работником банка.

- Путем обмана мужчина завладел информацией об СМС-паролях, после чего на имя потерпевшей был оформлен онлайн кредит с последующим списанием денежных средств с карты на общую сумму более 281 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Полиция напоминает: не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU