У всех ярославцев с пневмонией берут анализ на коронавирус

19 Март 2020 2020-03-19T12:55:00+03:00

Анализ собирают у всех без исключения Фото: Артем КИЛЬКИН

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По постановлению главного санитарного врача у всех пациентов с внебольничной пневмонией берут анализы на коронавирусную инфекцию, сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Анализ собирают у всех без исключения: детей, взрослых, пожилых людей. Если уже диагностирована внебольничная пневмония или даже есть на нее подозрения, всех исследуют на коронавирусную инфекцию. Со 2 марта уже сделано 405 анализов, всего же лабораторно обследовано 742 ярославца.

Также в Ярославской области все желающие могут сдать анализ на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU