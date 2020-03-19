У всех ярославцев с пневмонией берут анализ на коронавирус
По постановлению главного санитарного врача у всех пациентов с внебольничной пневмонией берут анализы на коронавирусную инфекцию, сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.
Анализ собирают у всех без исключения: детей, взрослых, пожилых людей. Если уже диагностирована внебольничная пневмония или даже есть на нее подозрения, всех исследуют на коронавирусную инфекцию. Со 2 марта уже сделано 405 анализов, всего же лабораторно обследовано 742 ярославца.
Также в Ярославской области все желающие могут сдать анализ на коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU