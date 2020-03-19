2020-03-19T12:55:00+03:00
Коронавирус Covid-19

У всех ярославцев с пневмонией берут анализ на коронавирус

Со 2 марта сделано 405 исследований
Полина Вачнадзе
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Анализ собирают у всех без исключенияАнализ собирают у всех без исключенияФото: Артем КИЛЬКИН
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По постановлению главного санитарного врача у всех пациентов с внебольничной пневмонией берут анализы на коронавирусную инфекцию, сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Анализ собирают у всех без исключения: детей, взрослых, пожилых людей. Если уже диагностирована внебольничная пневмония или даже есть на нее подозрения, всех исследуют на коронавирусную инфекцию. Со 2 марта уже сделано 405 анализов, всего же лабораторно обследовано 742 ярославца.

Также в Ярославской области все желающие могут сдать анализ на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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