2020-03-19T12:44:40+03:00
Происшествия

В Ярославле мошенница под видом соцработника украла у пенсионеров деньги

Потерпевшие лишились 70 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Ярославна обворовывала доверчивых пенсионеровЯрославна обворовывала доверчивых пенсионеровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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28-летняя жительница Заволжского района обвиняется в краже денег у пенсионеров.

Следствие установило, что в мае прошлого года женщина, недавно вернувшаяся из тюрьмы, прогуливалась по Резинотехнике и увидела пожилую даму. Мошенница преставилась пенсионерке социальным работником и предложила проводить ее до дома. Оказавшись в квартире, злоумышленница, пока хозяйка на что-то отвлеклась, украла кошелек с деньгами. В нем было 50 тысяч рублей.

Через несколько дней обвиняемая нашла новую жертву. На балконе одного из домов она увидела пожилую женщину, поднялась в квартиру и вновь представилась соцработником. Пока потерпевшая составляла список продуктов, мошенница украла у нее только что полученную пенсию – 20 тысяч рублей.

Деньги преступница быстро потратила. Нужно было снова «заработать» себе на жизнь. Обвиняемая решила «отнести в ремонт» телевизор своей первой жертвы и пошла к ней домой. Но хозяйка от такой услуги отказалась. Пока женщины общались, пришли родственники потерпевшей и вызвали полицию.

- Действия подозреваемой квалифицировали как кражу. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, - комментирует пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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