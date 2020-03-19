Пожилым людям дали рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T12:37:32+03:00

Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Пожилые люди, в связи со сложной обстановкой по коронавирусу, находятся сейчас в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе и опасные, такие как вирусная пневмония, сообщает администрация Рыбинска. Поэтому заражение может привести к самым печальным исходам.

Поэтому представителям «серебряного возраста» настоятельно советуют:

- реже посещать общественные места. Сократите число поездок на общественном транспорте, особенно в часы пик. Постарайтесь меньше ходить в магазины, торговые центры, банки и МФЦ;

- попросите близких или сотрудников социальной службы помочь вам с оплатой коммунальных услуг, покупкой продуктов дистанционно;

- прекратите личные контакты с близкими, которые недавно вернулись из-за границы и у ни есть признаки простуды;

- чаще мойте руки с мылом, не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза;

- пользуйтесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле или чихании прикрывайте ими рот и нос и сразу выбрасывайте салфетку;

- влажными салфетками протирайте сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые вы брали в общественные места;

- если вы почувствовали себя нехорошо, не ходите в поликлинику – вызовите врач анна дом;

- если заболели простудой, а среди ваших близких есть те, кто недавно был за границей, сообщите об этом врачу. Он назначит анализ на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU