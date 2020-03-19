На текущий момент в Ярославле не выявлено новых заболевших коронавирусом
Об этом сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора
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В Ярославской области на утро 19 марта оперативным штабом не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель регионального отделения Роспотребнадзора Александр Звягин.
Напомним, оперативный штаб по коронавирусу работает в Ярославской области в круглосуточном режиме. Пока подтверждён только один случай заражения.
Чтобы обезопасить себя от инфекции меньше выходите в людные места, не здоровайтесь за руку и исключите поцелуи.
ИСТОЧНИК KP.RU