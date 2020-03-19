В Ярославской области экспортерам выдают субсидии на транспортные расходы

19 Март 2020 2020-03-19T12:02:23+03:00

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В департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона состоялся круглый стол «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса Ярославской области: меры поддержки, задачи и пути решения». В совещании приняли участие представители, как компаний-экспортеров продукции АПК, так и компаний, только планирующих выход с продукцией на зарубежные рынки, а также представители региональных организаций: центра экспорта, таможни, департамента ветеринарии.

С докладом о ходе реализации в Ярославской области федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», об итогах работы за 2019 год и планах на 2020-й выступил зам председателя регионального правительства Валерий Холодов. Он отметил, что целевой индикатор объема экспорта по итогам 2019 года установлен в размере 13,1 млн долларов. Однако объем экспорта продукции АПК по Ярославской области в 2019 году составил порядка 14,94 млн долларов.

В продолжение темы директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин подробно рассказал о мерах поддержки, направленных на повышение конкурентоспособности продукции АПК, в том числе таких, как льготное кредитование в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности, компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, а также субсидирование транспортных расходов.

С презентацией о разнообразных мерах поддержки экспортеров выступила главный специалист центра экспорта Ярославской области Лариса Кузьмичева. Она подчеркнула, что экспортерам предлагается участие в бизнес-миссиях, международных выставках, а также включение в каталог экспортеров, создание сайтов на иностранных языках, обучение по теме «Жизненный цикл экспортного проекта» (от основ экспортной деятельности до сложных вопросов в логистике, налоговом праве, аспектов таможенного регулирования).

Как было отмечено по итогам совещания, с каждой компанией продолжится взаимодействие в индивидуальном порядке в целях содействия по выходу на зарубежные рынки, расширения рынков сбыта, а также наращивания экспортного потенциала региона в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU