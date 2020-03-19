2020-03-19T12:02:03+03:00
Происшествия

В Ярославской области легковушка въехала в КамАЗ

Обошлось без пострадавших
Светлана Крутикова
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Пострадавших в ДТП нет. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеПострадавших в ДТП нет. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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Сегодня, 19 марта, около 8 часов утра в Туношне произошло ДТП. «Форд фокус» столкнулся с КамАЗом, который перевозил стройматериалы. По всей видимости, из-за дождя и мокрого асфальта водитель легковушки не смог оценить дорожную ситуацию и вовремя отреагировать.

Пользователи в соцсетях высказывают и свое мнение по поводу случившегося:

- Так там скорость ограничена до 40. А спешка и телефон в руках сделали свое дело.

Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. На них видно, что в результате столкновения «Форд» сильно пострадал. У него внушительно смяло левое переднее крыло.

По сообщению пресс-службы УМВД по Ярославской области, пострадавших в аварии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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