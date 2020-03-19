В Ярославской области развивая территории, сохраняют кадры на селе

19 Март 2020 2020-03-19T11:53:06+03:00

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Цель и задачи госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области»связаны с решением проблем федерального и регионального уровней в социальной сфере, среди которых - медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, отток из аграрного производства квалифицированных специалистов и молодежи.

В рамках программы будут решаться задачи по развитию инфраструктуры сельских территорий и созданию условий для комфортного проживания на селе. Госпрограмма разработана в продолжение успешно реализуемой в Ярославской области областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Всего по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» до 2025 года планируется выделить 4207,11 млн рублей. Это средства федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

По итогам реализации программы к 2025 году планируется сохранить долю сельского населения в общей численности населения Ярославской области на уровне 19 %, достичь соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 71,5 %, повысить долю общей площади жилых помещений, оборудованных всеми видами благоустройства одновременно, в общей площади жилых помещений в сельской местности Ярославской области до 31 %.

Чтобы стать участником госпрограммы муниципальным образованиям области, реализующим проекты по благоустройству сельских территорий и претендующим на получение субсидии, необходимо подать заявку на участие в отборе в департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Сроки приема документов - с 11 по 31 марта 2020 года (включительно). Подробности проведения отбора доступны на официальном сайте департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU