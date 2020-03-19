В Ярославской области из квартир пенсионеров украли 775 тысяч рублей

19 Март 2020 2020-03-19T11:52:26+03:00

Одна преступника отвлекала старика, а вторая в это время забирала деньги

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В полицию Переславля-Залесского поступил ряд заявлений от местных пенсионеров, ставших жертвами краж. В каждом случае в квартиру к потерпевшему под разными предлогами заходили две женщины. Одна отвлекала пенсионера, в другая в этот момент забирала деньги.

- Общий ущерб составил более 775 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Полицейскими были установлены две подозреваемые 59 и 28 лет. Ранее женщины уже привлекались к уголовной ответственности.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU