В Ярославской области появится крупная молочная ферма

19 Март 2020 2020-03-19T11:41:43+03:00

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Масштабный инвестиционный проект по организации производства молока на молочно-товарном комплексе реализуется в Первомайском районе Ярославской области. Его воплощает в жизнь ООО СП «Восход». Молочно-товарная ферма рассчитана на 2400 голов дойного стада.

Детали реализации проекта обсудили недавно в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Заместитель председателя регионального правительства Валерий Холодов подчеркнул, что строительство такой крупной фермы позволит увеличить темпы прироста производства молока, а также даст новые рабочие места.

В рамках совещания было отмечено, что в целях успешной реализации проекта необходимо осуществить мероприятия по подбору нового земельного участка под строительство молочно-товарной фермы и выстраиванию оптимальной логистической цепочки.

Кроме этого, участники совещания подчеркнули, что перед началом строительства молочно-товарной фермы на новом участке необходимо провести ряд мероприятий, включающих геодезические исследования и инженерно-изыскательные работы.

Напомним, соглашение о строительстве современной молочно-товарной фермы на 2400 голов дойного стада было подписано между правительством Ярославской области и ООО «СП «Восход» на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU