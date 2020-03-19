В Ярославской области появится крупная молочная ферма
Масштабный инвестиционный проект по организации производства молока на молочно-товарном комплексе реализуется в Первомайском районе Ярославской области. Его воплощает в жизнь ООО СП «Восход». Молочно-товарная ферма рассчитана на 2400 голов дойного стада.
Детали реализации проекта обсудили недавно в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Заместитель председателя регионального правительства Валерий Холодов подчеркнул, что строительство такой крупной фермы позволит увеличить темпы прироста производства молока, а также даст новые рабочие места.
В рамках совещания было отмечено, что в целях успешной реализации проекта необходимо осуществить мероприятия по подбору нового земельного участка под строительство молочно-товарной фермы и выстраиванию оптимальной логистической цепочки.
Кроме этого, участники совещания подчеркнули, что перед началом строительства молочно-товарной фермы на новом участке необходимо провести ряд мероприятий, включающих геодезические исследования и инженерно-изыскательные работы.
Напомним, соглашение о строительстве современной молочно-товарной фермы на 2400 голов дойного стада было подписано между правительством Ярославской области и ООО «СП «Восход» на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU