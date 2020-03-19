2020-03-19T11:29:50+03:00
Спорт

На стадионе «Шинник» в Ярославле новый управляющий

Им назначен Юрий Братченко
Полина Вачнадзе
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Одна из главных задач нового управляющего – привести «Шинник» в нормативное состояниеОдна из главных задач нового управляющего – привести «Шинник» в нормативное состояниеФото: Мэрия Ярославля
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Новым управляющим стадионом «Шинник» назначен Юрий Братченко, который 15 лет занимал должность директора стадиона. Одна из главных задач нового управляющего – привести «Шинник» в нормативное состояние. Решение расстаться с прежним управляющим пришло после скандальной ситуации с отменой матча между ярославцами и командой «Урала» из-за плохого состояния поля.

После реконструкции на «Шиннике» была изменена система подогрева, по этой причине уменьшилась теплоотдача на поле. Кроме того, при стадиона не учли модернизацию теплового узла под новую систему подогрева.

- Проведём совместный анализ, изучим ситуацию, и дальше будем делать выводы, чтобы избежать повторения подобного. Стадион — это сложный механизм. Здесь много инженерных сетей, от работы которых зависит состояние футбольного поля. Больших нареканий к реконструкции нет. Капитальный ремонт поля сделан хорошо, — сказал Юрий Братченко.

В этом году планируют создать проект усовершенствования теплового узла под имеющиеся нагрузки, это позволил проводить матчи при любой погоде.

Сейчас подогрев поля включен, посеяно около 600 килограммов семян травы. Агрономы Футбольной национальной лиги дали свои рекомендации по подготовке поля к сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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