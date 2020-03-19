В Ярославле пьяный водитель без прав врезался в автобус
29-летний, неоднократно судимый житель Брагино вновь предстанет перед Фемидой.
Следствие установило, что в конце августа 2018 года обвиняемый, не имея водительских прав, сел за руль в пьяном виде. При повороте с Большой Норской на Куропаткова он не уступил дорогу автобусу, который по равнозначной дороге двигался навстречу. Произошло столкновение. В результате ДТП пассажирка автобуса получила травму грудного отдела позвоночника.
- За управление автомобилем в нетрезвом виде, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, - пишет пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU