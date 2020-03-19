2020-03-19T10:58:19+03:00
Происшествия

В Ярославле пьяный водитель без прав врезался в автобус

Один из пассажиров получил травму позвоночника
Светлана Крутикова
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Ярославцу грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 летЯрославцу грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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29-летний, неоднократно судимый житель Брагино вновь предстанет перед Фемидой.

Следствие установило, что в конце августа 2018 года обвиняемый, не имея водительских прав, сел за руль в пьяном виде. При повороте с Большой Норской на Куропаткова он не уступил дорогу автобусу, который по равнозначной дороге двигался навстречу. Произошло столкновение. В результате ДТП пассажирка автобуса получила травму грудного отдела позвоночника.

- За управление автомобилем в нетрезвом виде, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, - пишет пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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