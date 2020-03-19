2020-03-19T10:56:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославским судам рекомендовали рассматривать дела по видеосвязи

И лишь те, которые отложить невозможно
Полина Вачнадзе
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Истцы могут подать документы только через электронные интернет-приемные или по почтеИстцы могут подать документы только через электронные интернет-приемные или по почтеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президиум Верховного суда РФ выпустил постановление о приостановке личного приема граждан на местах. В ближайшее время, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, истцы могут подать документы только через электронные интернет-приемные или по почте.

Рассматриваться судами будут только те дела, что отложить невозможно. Например, об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, а также те, что проходят в упрощенном режиме.

Если есть техническая возможность, то суды должны проходить по видеосвязи.

Судебные приставы также отменили личный прием граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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