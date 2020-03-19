2020-03-19T10:32:36+03:00
Общество

Во Фрунзенском районе Ярославля строят детский сад

Объект планируют сдать в этом году
Светлана Крутикова
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Сейчас идут работы по устройству верхней части фундамента и технического подпольяСейчас идут работы по устройству верхней части фундамента и технического подпольяФото: Правительство Ярославской области
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На улице Губкина в Ярославле появится новый детский сад. Вчера, 18 марта, комиссия проверила ход строительства.

Подрядчик начал работы в конце прошлого года. Сейчас уже забили сваи, строители приступили к устройству верхней части фундамента и технического подполья.

- Во Фрунзенском районе ведется активная жилая застройка, и новый современный садик здесь необходим. Наша задача – сдать качественный объект с благоустроенной территорией в этом году, - сказал заместитель директора областного департамента строительства Александр Черневский.

Новый детский сад рассчитан на 220 человек. На первом этаже будет четыре ясельные группы, здесь сделают теплые полы. Еще восемь групп для детей от 3 до 7 лет разместят на втором и третьем этажах. Также в здании предусмотрят лифты. Вокруг садика появятся площадки для игр и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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