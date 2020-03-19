Ярославские судебные приставы временного прекращают личный приём граждан

19 Март 2020 2020-03-19T10:32:01+03:00

С приставами можно будет общаться в письменной форме или с помощью интернет-приемной УФССП России. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле сотрудники судебных приставов временно прекращают личный приём граждан. Ограничение вступит в силу 19 марта 2020 и продлится неопределённое время.

- Рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Кроме того, с приставами можно будет общаться в письменной форме или с помощью интернет-приемной УФССП России.

ИСТОЧНИК KP.RU