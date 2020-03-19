В Ярославле проезд по Добрынинскому мосту откроют в конце апреля

19 Март 2020 2020-03-19T09:53:22+03:00

Пока речь идет только о половине путепровода

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Проезд по Добрынинскому мосту планируют открыть в конце апреля. Пока не весь, а только по одной полосе в каждую сторону.

Сейчас работы на перекрытом участке находятся на стадии завершения. Устанавливают барьерные и перильные ограждения, шумозащитные экраны, наносят гидроизоляцию. Ждут благоприятных погодных условий, чтобы положить асфальт.

- Подрядная организация выполняет работы согласно графику, без нареканий. Все технические моменты и незначительные замечания, которые возникают во время ремонта, устраняются в рабочем порядке, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

После того, как откроют отремонтированный участок, приступят к работам на второй части путепровода и боковых эстакадах. Сквозное движение обещают больше не перекрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU