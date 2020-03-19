В Ярославле проезд по Добрынинскому мосту откроют в конце апреля
Проезд по Добрынинскому мосту планируют открыть в конце апреля. Пока не весь, а только по одной полосе в каждую сторону.
Сейчас работы на перекрытом участке находятся на стадии завершения. Устанавливают барьерные и перильные ограждения, шумозащитные экраны, наносят гидроизоляцию. Ждут благоприятных погодных условий, чтобы положить асфальт.
- Подрядная организация выполняет работы согласно графику, без нареканий. Все технические моменты и незначительные замечания, которые возникают во время ремонта, устраняются в рабочем порядке, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
После того, как откроют отремонтированный участок, приступят к работам на второй части путепровода и боковых эстакадах. Сквозное движение обещают больше не перекрывать.
ИСТОЧНИК KP.RU