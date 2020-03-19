В Ярославле задержаны мужчины, которые продавали личные данные россиян
Сотрудники ярославского УФСБ задержали двух мужчин, которые оказывали услуги «пробива».
Организаторы преступной группы сотрудничали с работниками банков и операторов мобильной связи в центральных регионах страны, а также Приволжье и Сибири. Заказчикам они предоставляли всю сугубо конфиденциальную информацию: персональные данные людей, сведения о телефонных звонках и смс, а также – об остатках и движении денег по банковским счетам.
- Следственными органами ФСБ возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений», - сказал КП-Ярославль источник в правоохранительных органах
ИСТОЧНИК KP.RU