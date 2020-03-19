2020-03-19T09:30:34+03:00
Происшествия

В Ярославле задержаны мужчины, которые продавали личные данные россиян

Заказчики получали сведения о звонках и движениях денег по счетам нужных им людей
Полина Вачнадзе
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Сотрудники ярославского УФСБ задержали двух мужчин, которые оказывали услуги «пробива».Сотрудники ярославского УФСБ задержали двух мужчин, которые оказывали услуги «пробива».Фото: Полина Вачнадзе
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Сотрудники ярославского УФСБ задержали двух мужчин, которые оказывали услуги «пробива».

Организаторы преступной группы сотрудничали с работниками банков и операторов мобильной связи в центральных регионах страны, а также Приволжье и Сибири. Заказчикам они предоставляли всю сугубо конфиденциальную информацию: персональные данные людей, сведения о телефонных звонках и смс, а также – об остатках и движении денег по банковским счетам.

- Следственными органами ФСБ возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений», - сказал КП-Ярославль источник в правоохранительных органах

ИСТОЧНИК KP.RU

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