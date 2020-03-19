В Ярославле осудили налетчика за нападение на сотрудницу микрозаймов
30-летний житель Ярославля признан в виновным в разбое.
Суд установил, что мужчина совершил налет на офис микрофинансовой организации. Действовал преступник продуманно. Под предлогом ознакомления с услугами фирмы он выяснил, что в здании нет охраны и работает всего одна женщина, которая явно не сможет оказать сопротивление. Спустя несколько часов злоумышленник вернулся в офис с ножом и, приставив его к шее сотрудницы, потребовал деньги. Напуганная женщина передала ему 13 тысяч рублей. После чего преступник скрылся.
Установить причастность злоумышленника к совершению преступления помогла другая сотрудница микрозаймов. Оказалось, что мужчина ранее пользовался услугами этой фирмы.
- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU