В Ярославле осудили налетчика за нападение на сотрудницу микрозаймов

19 Март 2020 2020-03-19T09:28:44+03:00

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30-летний житель Ярославля признан в виновным в разбое.

Суд установил, что мужчина совершил налет на офис микрофинансовой организации. Действовал преступник продуманно. Под предлогом ознакомления с услугами фирмы он выяснил, что в здании нет охраны и работает всего одна женщина, которая явно не сможет оказать сопротивление. Спустя несколько часов злоумышленник вернулся в офис с ножом и, приставив его к шее сотрудницы, потребовал деньги. Напуганная женщина передала ему 13 тысяч рублей. После чего преступник скрылся.

Установить причастность злоумышленника к совершению преступления помогла другая сотрудница микрозаймов. Оказалось, что мужчина ранее пользовался услугами этой фирмы.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU