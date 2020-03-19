23 тысячи ярославских школьников остались дома из-за свободного режима

19 Март 2020 2020-03-19T09:14:25+03:00

Режим свободного посещения в Ярославской области будет действовать до 23 марта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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По данным на 18 марта, второй день действия режима свободного посещения занятий, 17% ярославских школьников не пришли на учебу. Дома остались 23106 учеников из 134 тысяч.

- Что касается свободного посещения детских садов, то тут другая картина – в дошкольные учреждения не пришли 1744 ребенка, это 2,4%, - сказала директор департамента образования региона Ирина Лобода.

Учащимся, которые не посещали школьные занятия, справка от врача не требуется, а вот письменное заявление от родителей – обязательно. Родители тех малышей, что не посещают детский сад, перейдя на свободный режим, через пять дней отсутствия должны принести медицинскую справку. Таковы требования СанПиН.

Режим свободного посещения в Ярославской области будет действовать до 23 марта, потом дети уйдут на каникулы до 29 числа. У студентов свободное посещение продлится до 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU