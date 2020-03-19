Полиция Ярославской области разыскивает 16-летнюю Анастасию Новикову

19 Март 2020 2020-03-19T08:55:16+03:00

Если вы видели Анастасию или знаете что-то о ее местоположении, сообщите по телефонам «02», с сотового «102» или по номеру 8 (48535) 3-19-89. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

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В Ярославской области сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Анастасию Новикову. Девочка ушла из государственного учреждения в Переславле-Залесском 17 марта. С того момента подростка никто не видед.

- На вид девочке 16-18 лет, ее рост около 155-160 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светлые, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Была одета в куртку с цветочным принтом и черные джинсы.

Если вы видели Анастасию или знаете что-то о ее местоположении, сообщите по телефонам «02», с сотового «102» или по номеру 8 (48535) 3-19-89.

ИСТОЧНИК KP.RU