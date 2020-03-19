Печальное расставание «Буревестника» на перерыв

19 Март 2020 2020-03-19T07:10:17+03:00

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Назревавший перерыв чемпионата Суперлиги 1 из-за эпидемии коронавируса был объявлен Федерацией баскетбола накануне важной для команды Михаила Терехова игры со «Спартаком-Приморье». Перерыв в чемпионате России начнется с 20 марта, , поэтому со спартаковцами еще успели сыграть, но при пустых трибунах, что было необходимо в целях санитарии.

И лучше бы этот последний матч тоже отменили, как и все оставшиеся. Во-первых потому лучше, что баскетбол при пустых трибунах это не баскетбол. Эта игра для зрителей, бурно реагирующих на перипетии матча, на виртуозные проходы сквозь глухую оборону, на точные броски с дальних дистанций, на мастерские комбинации. И все это под овации трибун тем более, трибун «Вознесенского», где поддержка зала адреналином заряжает парней Михаила Терехова. Сотрудники «Буревестника» все же попробовали как-то компенсировать отсутствие зрителей, разместив на трибунах за скамейкой запасных нашего клуба портреты игроков, но оставшись без мощной звуковой поддержки «родных стен» наши парни как-то без предельного настроя вели борьбу.

А это как раз и стало причиной довольно чувствительного поражения «Бури», хотя по первой половине матча можно было констатировать равную борьбу. Два первых игровых периода команды шли как бы ноздря в ноздрю, попеременно лидируя. Но именно тогда стала сказываться отсутствие Александра Корчагина из-за травмы. Заменой ему, Михаил Терехов рассчитывал, должен стать перспективный воспитанник нашего клуба Андрей Топтунов. Но против сильных соперников играть Андрею еще не доводилось, когда нужно выжать из себя все свои козыри. Вот их-то у Андрея не нашлось. Как правило, игроки задней линии свой недостаток роста компенсируют снайперской точностью. У Топтунова с ней нелады.

А вот у спартаковцев пошёл, что называется, настоящий «кладос», когда едва ли не любой бросок, в том числе даже наудачу, достигал цели. За матч шесть спартаковцев набрали по 10 и более очков, причем, четверо – почти по 20! Хуже всего для «Бури» было то, что и фолить против спартачей было бессмысленно. Со штрафных они практически не мазали. Почти 90% точность!

Неудивительно, что в каждой четверти «Спартак» набирал 25 и более очков. Противостоять этим снайперам наши парни пытались за счет бросков из-за дуги, в чем показали едва ли не рекордную для себя точность – 16 попаданий из 30 попыток. Очень результативен и полезен был на паркете Артем Бутянковс, почти заработавший «дабл-дабл» с 27 очками т 7 подборами. Прилично «отстрелялись» также Андрей Семенов !15) и Джастин Роберсон (20), который по ходу игры достиг знаменательной отметки в 500 очков, набранных в матчах чемпионата России. Но этого оказалось недостаточно против поймавшего кураж «Спартака». К тому же, даже лидеры «Бури» не избежали в этом матче просто курьезных ошибок, отчасти вызванных действиями соперников. Как ни старался Михаил Терехов разжечь в своих подопечных яркий огонь борьбы, ничего не получилось. Правда, в начале второй половины матча Бутянковс за минуты набил 5 очков и сократил отставание до одного броска. Но это оказалось последним лучом надежды, так как дальше отставание неуклонно тянулось к двузначному и держалось таким до финиша, достигая порой почти 20 очков.

Печальным получилось расставание с чемпионатом, пусть даже временное. Будем надеяться, что перерыв не станет слишком долгим и сезон удастся завершить. «Буревестник» - «Спартак-Приморье» - 94 : 112(25:25, 19:24, 32:34, 18:29)

ИСТОЧНИК KP.RU