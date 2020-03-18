Анализы на коронавирус сделают доступными для всех желающих ярославцев

18 Март 2020 2020-03-18T20:19:14+03:00

Врачи рекомендуют чихать в локоть, а также не трогать лицо руками для предотвращения распространения вируса. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославской области планируется сделать проведение анализов на коронавирус доступным для всех желающих. На данный момент организационные вопросы проведения анализов находится на стадии согласования. По словам главного внештатного инфекциониста департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ирины Старостиной, организационные вопросы решаться в течение нескольких дней, то есть до конца текущей недели.

- Тесты для определения коронавируса разработаны в отечественном научно-исследовательском институте «Вектор», оттуда их привозят в лаборатории регионального Роспотребнадзора, - уточнила Ирина Старостина. – Длительность полного исследования от момента попадания в лабораторию – четыре часа. Вирус COVID-19 РНК-содержащий, поэтому обнаружить его можно методом ПЦР. Простыми словами – необходимо найти поврежденный участок РНК.

После того, как ярославские врачи получили результаты, данные отправляются в референс-центр в Новосибирске. Для контроля над результатами у каждой лабораторной службы есть контрольный орган. Материалом для исследования служит мазок из носа или ротовой полости. Кроме того, Ирина Старостина рассказала, как уберечь себя и близких от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU