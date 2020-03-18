2020-03-18T18:24:56+03:00
Общество

В Ярославле из-за коронавируса переносятся даты сдачи досрочного ЕГЭ

Кроме того, будут перенесены заключительные этапы олимпиад школьников
Полина ЗАЙЦЕВА
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Время проведения всероссийских проверочных работ тоже может измениться.Время проведения всероссийских проверочных работ тоже может измениться.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области для предотвращения распространения коронавируса будут перенесены даты сдачи досрочного ЕГЭ. Первые экзамены должны были состоятся 20 марта, однако было решено перенести их на дополнительные даты в конце июня.

- Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой переносятся заключительные этапы всероссийской олимпиады школьников, – добавила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Они также должны были стартовать 20 марта, но будут проведены после 12 мая.

Время проведения всероссийских проверочных работ тоже может измениться. Каждая школа будет выбирать дату самостоятельно, главное – успеть до конца текущего учебного года. Напомним, накануне ярославский инфекционист рассказала, как обезопасить себя от заражения каронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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