2020-03-18T17:21:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославских школьников распустят на каникулы 23 марта

После каникул они перейдут на дистанционный режим обучения
Полина Вачнадзе
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До 23 марта действует режим свободного посещенияДо 23 марта действует режим свободного посещенияФото: Правительство Ярославской области
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, во всех школах региона каникулы пройдут с 23 по 29 марта. С 30 марта до 12 апреля обучение будет организовано с дистанционном режиме.

- До 23 марта действует режим свободного посещения. Те школы, что уже ушли на каникулы, продлевают их срок до 29 марта. Учебные заведения, где провести каникулы планировали позже, переносят сроки начала отдыха на 23 марта, - сообщила директор департамента образования Ирина Лобода.

Дистанционное обучение предполагает, что ученики будут все также осваивать школьную программу. Но дома и при помощи цифровых технологий.

С 30 марта на дистанционное обучение перейдут студенты колледжей и лицеев. Сейчас там действует режим свободного посещения.

В детских садах и учреждениях дополнительного образования свободное посещение сохраняется до особого распоряжения. Сейчас решается вопрос о приостановке работы кружков и секций. Лагеря в школах и массовые мероприятия, в которых участвует больше 50 человек, отменены, перенесены или, по возможности, будут проводиться в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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