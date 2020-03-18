Нехватки продуктов в Ярославской области нет

18 Март 2020 2020-03-18T16:46:12+03:00

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Ярославцы, напуганные сообщениями о короновирусе, начали сметать с магазинных полок все, что, на их взгляд, поможет им пережить возможную эпидемию. По традиции, первыми исчезли упаковки с гречей и сахаром, крайне необходимой стала туалетная бумага.

Правительство Ярославской области призывает граждан успокоиться – регион полностью обеспечен продуктами питания, товарный рынок стабилен. У нас высокий уровень самообеспеченности по многим продуктам, например, по яйцу на 300%, по картофелю – на 112%, по мясу – на 66%.

Работают и два крупных распределительных центра торговых сетей, которые постоянно пополняют полки магазинов. Также продукты можно купить на рынках, в фермерских лавках и через Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU