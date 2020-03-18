Ярославец после развода присвоил игрушки бывшей жены

18 Март 2020 2020-03-18T16:37:14+03:00

Изменить размер текста: A A

После развода с мужем, жительнице Ярославля понадобилась помощь судебных приставов, чтобы вернуть свои же вещи. На мировую супруги не пошли, имущество пришлось делить в суде, в том числе и оборудование, которое покупалось для бизнеса. Суд определил, что кому принадлежит, однако, мужчина незаконно забрал из офиса оборудование для игровой комнаты, которое экс-жена индивидуально разрабатывала под свое дело.

Игровой лабиринт нечестный мужчина использовал на детских праздниках. Когда приставы уведомили его о том, что вещи надо отдать, ярославец не согласился.

- Найти игровой лабиринт приставам удалось в фирме по организации и проведению детских праздников. В итоге имущество было возвращено законной владелице, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU